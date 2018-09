Baseball, MLB 2018: Houston vince il big match contro Boston

Stanotte si sono disputati ben 14 incontri di MLB 2018. La sfida più attesa era sicuramente lo scontro al vertice della Lega Americana tra Boston e Houston, che ha visto gli ospiti vincere sul campo dei Red Sox con il risultato di 3-6. Gli Astros raggiungono la loro sesta vittoria consecutiva grazie ai 6 punti segnati tra il 7° e l’8° inning e accorciano in vetta, seppur restino comunque a 9 vittorie dagli avversari.

Anche Arizona D’backs-Atlanta Braves è stato un match tra due rivali vicinissime in campionato. A spuntarla sono stati i padroni di casa per 5-3 grazie ad un bel colpo di Patrick Corbin, che ha spento i sogni di gloria degli ospiti. Ora il posto di wild card, occupato proprio dagli Atlanta, dista solo una vittoria per gli Arizona.

Sconfitta pesante all’extra inning dei Cleveland in casa dei Toronto Blue Jays per 3-2, sancita dal walk-off di Kevin Pillar, che compromette la corsa alla post-season degli Indians.

Delle altre squadre in lizza per un posto ai playoff, bene Oakland e Milwaukee, entrambe vittoriose in casa, che si sbarazzano rispettivamente dei Texas Rangers, per 8-4, e dei San Francisco Giants, con il risultato di 4-2. Male, invece, i St. Louis Cardinals sconfitti fuori casa dai Detroit Tigers, con il walk-off di Jaimer Candelario.

Da segnalare la brutta prestazione di Stephen Gonsalves, graziato dalla buona prova dei suoi compagni culminata con la vittoria di Minnesota contro Kensas, e la convincente partita del rookie giapponese Shohei Ohtani, che ha permesso ai LA Angels di imporsi in casa dei Chicago White Sox per 5-2.

Tutti i risultati:

Cincinnati-San Diego 12-6

Pittsburgh-Miami 5-3

Toronto-Cleveland 3-2

Boston-Houston 3-6

Detroit-St.Louis 5-3

New York-Philadelphia 3-4

Tampa Bay-Baltimore 14-2

Chicago-LA Angels 2-5

Milwaukee-San Francisco 4-2

Minnesota-Kensas City 10-6

Colorado-LA Dodgers 2-4

Arizona-Atlanta 5-3

Oakland-Texas 8-4

Seattle-New York 0-4

Le classifiche delle leghe e delle division le trovi QUI













Foto: Shutterstock.com