Roma-Lazio, Serie A 2018-2019: orario d’inizio e come vederla in tv

La settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre. Il turno del massimo campionato italiano di calcio si gioca subito dopo il primo dei due turni infrasettimanali del calendario e la tornata si preannuncia particolarmente avvincente ed appassionante, ed inizierà alle ore 15.00 con il derby di Roma.

La gara vedrà la sfida tra il bosniaco Edin Dzeko e l’italiano Ciro Immobile. Mancheranno da una parte l’argentino Diego Perotti e dall’altra il belga Jordan Lukaku. Tra le fila dei biancocelesti inoltre è in dubbio il romeno Stefan Radu per un problema alla coscia. I giallorossi arrivano dalla roboante vittoria sul Frosinone, mentre i biancocelesti vincono da quattro gare di fila in campionato ed hanno 12 punti.

La stracittadina capitolina sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, mentre in streaming la partita sarà visibile con SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida. Di seguito il programma dettagliato della gara valida per la settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio.

Serie A di calcio 2018-2019 – Settima giornata

Sabato 29 settembre – ore 15.00

Roma-Lazio

diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it