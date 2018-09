Roma-Lazio in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Inizia con il derby della Capitale una settima giornata del campionato di Serie A di calcio che si preannuncia davvero spettacolare. Oggi, sabato 29 settembre, alle 15.00 in campo allo Stadio Olimpico Roma e Lazio: una delle partite più sentite della stagione nella Città Eterna, una vera e propria sfida tra le tifoserie e tra due compagini rivali per eccellenza. Chi riuscirà a spuntarla? I giallorossi sono rinati nel turno infrasettimanale, i biancocelesti invece stanno attraversando un eccellente stato di forma. Sfida ovviamente anche tra bomber: Edin Dzeko contro Ciro Immobile.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Lazio, match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

15.00 Roma-Lazio

ROMA-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carozza