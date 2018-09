Inter-Cagliari in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

L’Inter ospita a San Siro il Cagliari nella settima giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva, dopo quella con il Tottenham in Champions League e quelle con Sampdoria e Fiorentina in campionato. I sardi cercheranno invece di dare filo da torcere ai padroni di casa per centrare un risultato importante.

Inter-Cagliari si giocherà questa sera allo stadio San Siro con calcio di inizio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo.

Sabato 29 settembre

20.30 Inter-Cagliari, 7ma giornata Serie A, stadio San Siro

Foto: barni / Shutterstock.com