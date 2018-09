Roma-Chievo Verona, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Vietato fallire per non perdere contatto dalla vetta e cullare ancora il sogno tricolore. La Roma affronterà il Chievo nel lunch match di domenica 16 settembre, in occasione della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I giallorossi hanno incassato una pesante batosta a San Siro contro il Milan, che ha prevalso a tempo quasi scaduto al termine di un match estremamente equilibrato.

E un altro passo falso sarebbe già letale per le ambizioni del gruppo guidato da Eusebio Di Francesco, che dovrà fare i conti con i calciatori al rientro dagli impegni in Nazionale e con l’imminente esordio in Champions League sul campo del Real Madrid. Il coach giallorosso adotterà il turnover, puntando sul 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, Manolas e Fazio al centro della difesa, Karsdorp e Kolarov esterni. In mediana dovrebbe essere N’Zonzi ad affiancare De Rossi, mentre Perotti agirà da trequartista con Under ed El Shaarawy esterni offensivi in appoggio all’unica punta Dzeko, reduce da due partite a secco dopo il magnifico gol-vittoria a Torino.

Sul fronte opposto, D’Anna, dopo la beffa con la Juventus e la batosta di Firenze, farà leva sul 4-3-2-1 già messo in mostra in occasione del pari con l’Empoli, con Bani e Rossettini davanti a Sorrentino e con Tomovic e Barba esterni. Rigoni, Radovanovic e Obi agiranno in mediana alle spalle dei due trequartisti Giaccherini e Birsa, a cui spetta il compito di ispirare l’unica punta Stepinski.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; N’zonzi, De Rossi; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski. All.: D’Anna.

Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 12.30. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su pc, tablet o smartphone con DAZN.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 16 settembre – 4^ giornata Serie A 2018-2019

Stadio Olimpico, ore 12.30: Roma-Chievo (diretta streaming su DAZN)













