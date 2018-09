Real Madrid-Roma, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. C’è la diretta gratis e in chiaro sulla RAI

Nella testa di un tifoso della Roma, la sfida col Real Madrid evoca tanti ricordi recenti. Real-Roma, o Roma-Real, è la partita giocata l’11 settembre 2001, quando la UEFA non fermò la Champions League (ma lo fece il giorno dopo), è il gol di Francesco Totti che consente di espugnare il Bernabeu, è l’ottavo di finale del 2007-08 con doppio 2-1 e accesso ai quarti per la prima volta in oltre vent’anni.

Questa volta, la sfida arriva in una situazione particolare per entrambe le squadre: il Real si sta ricalibrando dopo la partenza di Cristiano Ronaldo (e lo sta facendo bene, con tre vittorie e un pareggio nella Liga); la Roma è invece in preda a diversi problemi nell’ultimo periodo, dalla vendita quasi improvvisa di Strootman al bilancio in campionato (una vittoria, due pari e una sconfitta).

LIVE Real Madrid-Roma, Champions League 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv

Il calcio d’inizio di Real Madrid-Roma, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà dato alle ore 21:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e in chiaro su Rai1. La Rai torna a trasmettere la Champions League a distanza di nove anni dall’ultima volta. La diretta in streaming sarà assicurata da Sky Go e da RaiPlay. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta della partita con pagelle live, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo dell’incontro odierno:

Mercoledì 19 settembre ore 21.00

Real Madrid-Roma

diretta tv su Rai1, Sky Sport 1, Sky Sport 252

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: cristiano barni / Shutterstock