Messa in archivio la tappa tedesca, il Mondiale Rally 2018 è pronto a trasferirsi nelle regioni del Marmaris e Mugla per il Rally di Turchia 2018 (13-16 settembre). Si tratta di un ritorno del WRC a queste latitudini, dopo l’ultimo round disputato 8 stagioni fa.

Sul manto sterrato turco si prospetta una quattro giorni di speciali molto intense, dal momento che i riferimenti per i piloti e team saranno decisamente pochi. Un percorso composto da 896,08 chilometri e caratterizzato da 317,28 km di gara. I test in Portogallo, Grecia e nel sud della Francia possono aver dato delle indicazioni di massima sugli assetti da seguire. Di fatti, i concorrenti potranno scoprire quali saranno le effettive condizioni solo gareggiando. Secondo le previsioni, in Turchia vi dovrebbero essere temperature che potrebbero raggiungere i 35°C e per questo i tecnici dovranno trovare un giusto equilibrio tra prestazione pura ed affidabilità. In particolare, l’impatto sugli pneumatici potrebbe essere il fattore discriminante per il successo finale.

Mancano ormai solamente quattro rally alla conclusione di questa stagione, e la classifica generale è quanto mai aperta. Al comando rimane il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che, dopo il secondo posto dell’appuntamento tedesco, vanta un vantaggio di 23 punti sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e di 36 sullo scatenato estone Ott Tänak, vincitore in Finlandia e in Germania a bordo della sua Toyota Yaris. Si prospetta dunque un weekend molto interessante.

Rally Turchia 2018: programma, orari e tv

Al momento, il Rally di Turchia è visibile in streaming web sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso.

