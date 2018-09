Portogallo-Italia, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi lunedì 10 settembre si gioca Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri torneranno in campo dopo il pareggio casalingo contro la Polonia e affronteranno i Campioni d’Europa privi però di Cristiano Ronaldo: i ragazzi di Roberto Mancini sono chiamati a un’impresa in trasferta, nella capitale lusitana andranno a caccia di una vittoria difficile ma altrettanto importante se si vuole continuare a puntare al primo posto nel girone e dunque alla qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA.

La nostra Nazionale deve uscire dalla crisi, la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 aleggia ancora su questo gruppo che fatica a riprendersi, la rinascita si preannuncia molto complicata e ardua ma non bisogna mollare. C’è subito bisogno di una reazione, la squadra sarà rivoluzionata rispetto a quella vista a Bologna con Balotelli e Jorginho andati costantemente in difficoltà. Si parla di un possibile inserimento da titolare di Federico Chiesa per dare più brio a una manovra offensiva poco concreta.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Osypov shutterstock_1020845281