Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: programma, orari e tv di lunedì 10 settembre. Tutte le azzurre in gara

Oggi lunedì 10 settembre incominciano i Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) prima giornata riservata alle qualificazioni di cerchio e palla per quanto le individualiste: le ragazze in gara si esibiranno esclusivamente con un attrezzo, l’altro lo prenderanno in mano domani nella seconda parte di questo primo atto di qualificazione che precede le Finali di Specialità della serata.

L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri che si cimenteranno al cerchio con delle chance di agguantare l’accesso all’atto conclusivo di specialità, il nostro contingente sarà completato da Alessia Russo. Le grandi favorite della vigilia sono le gemelle russe Dina e Arina Averina che da un paio di stagioni monopolizzano la situazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della prima giornata di gare ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Non sono previste dirette tv e streaming. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:

09.00-17.50 Concorso generale individuale – Qualificazioni (cerchio e palla), Prima parte

ITALIA al cerchio con Alexandra Agiurgiculese, Milena Baldassarri, Alessia Russo