Canottaggio, Mondiali 2018: programma, orari e tv di lunedì 10 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Seconda giornata di gare ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paracanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche.

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito worldrowing.com, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale di tutte le batterie. Di seguito il programma completo di lunedì 9 settembre con tutti gli azzurri in gara e l’ora italiana delle competizioni.

Mondiali di canottaggio – Lunedì 10 settembre

Sessione mattutina

Paracanottaggio

08.30 Batterie quattro con misto PR3

08.46 Batterie singolo maschile PR2 (Daniele Stefanoni)

Canottaggio

09.02 Batterie quattro di coppia pesi leggeri femminile (Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Allegra Francalacci e Arianna Noseda)

09.18 Batterie quattro di coppia pesi leggeri maschile (Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas)

09.34 Batterie quattro senza senior femminile (Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Giorgia Pelacchi)

10.05 Batterie doppio senior femminile (Valentina Iseppi e Kiri Tontodonati)

10.29 Batterie singolo senior femminile (Eleonora Trivella)

11.01 Ripescaggi singolo senior maschile

11.25 Ripescaggi due senza senior maschile

11.33 Ripescaggi doppio pesi leggeri maschile













Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it