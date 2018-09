Polo, Europei 2018: Italia scatenata, in finale con entrambe le squadre! Domani assalto ai titoli

Italia scatenata agli Europei 2018 di polo in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta (a Ripaltella – Bucine, in provincia di Arezzo). Le nostre Nazionali hanno conquistato l’ingresso in finale e domani pomeriggio lotteranno per la conquista del titolo.

Gli azzurri oggi hanno sconfitto la Svizzera (5 a 4,5) ma erano già certi della qualificazione all’atto conclusivo che li vedrà contrapposti all’Azerbaijan. Gualtiero Giori, Nicolas Lopes Fuentes, Tomas e Martin Joaquin proveranno a riportare il nostro Paese sul tetto del Vecchio Continente a 13 anni di distanza dalla prima e unica volta (perdemmo invece nel 1997 e nel 1993).

Le azzurre sono invece riuscite a battere la Francia per 7-3 e domani affronteranno la Germania per confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Ginevra D’Orazio, Ginevra Visconti, Vitoria e Costanza Marchiorello vorranno lasciare il segno.