Ryder Cup 2018: Europa ad un passo dal trionfo. Francesco Molinari contro Phil Mickelson per completare la cinquina di vittorie

Uno strepitoso Francesco Molinari si candida a diventare l’eroe della Ryder Cup 2018, che oggi si appresta a vivere le ultime palpitanti emozioni sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo nei pressi di Parigi.

Il fuoriclasse italiano ha vinto tutti e 4 gli incontri a cui ha preso parte in coppia con l’inglese Tommy Fleetwood, battendo per tre volte Tiger Woods e imponendo la sua legge sul prato parigino. Ed oggi, domenica 30 settembre, punta a completare la cinquina di vittorie nella giornata dedicata ai match play individuali, che potrebbero anche ribaltare le sorti della Ryder.

Dopo le prime due giornate dedicate alla coppie, impegnate nelle sfide basate sul foursome al mattino e sul fourball al pomeriggio, oggi i duelli coinvolgeranno i 12 atleti di ciascun team che individualmente si sfideranno per andare a caccia dei punti decisivi per la vittoria. L’Europa attualmente conduce per 10-6 sugli USA e avrà bisogno di 4 vittorie e 1 pareggio per portare a casa la coppa. Un riscontro che, a conti fatti, appare alla portata di un gruppo che ha dimostrato di saper gestire alla perfezione anche i momenti di difficoltà, dopo una partenza falsa e la mega rimonta nella prima giornata e lo splendido allungo nella seconda sessione di gare.

Molinari dovrà vedersela con Phil Mickelson, il veterano della spedizione USA, alla sua 12a partecipazione alla Ryder Cup. Ma la strepitosa condizione di forma mostrata finora potrebbe davvero proiettarlo verso la quinta vittoria, traguardo a cui ambisce anche Fleetwood, che invece sfiderà Tony Finau, che sta esprimendo un ottimo golf sul prato del Le Golf National. Decisamente interessante sarà anche l’incontro che vedrà di fronte Tiger Woods, finora a secco di vittorie al cospetto di super Molinari, e Jon Rahm, il nuovo che avanza, un vero e proprio predestinato che si accinge a sfidare il numero 1 per eccellenza del golf mondiale. Ma anche il match tra Rory McIlroy e Justin Thomas, che aprirà le danze alle ore 12.05, potrebbe rivelarsi foriero di emozioni tra due giocatori di straordinario carisma e talento.

All’Europa, intanto, serve ancora un ultimo decisivo sforzo per portare a casa la vittoria. Ma guai a mollare la presa, perché basta davvero un’inezia a cambiare una tendenza finora molto favorevole. E poi c’è Chicco Molinari, sempre più protagonista e pronto a sollevare al cielo la Ryder Cup per la terza volta, non più da comprimario bensì da eroe.













Foto di Valerio Origo