Pentathlon, Mondiali Città del Messico 2018: la Germania vince la staffetta mista, Italia assente

Vanno in soffitta le specialità non olimpiche ai Mondiali di pentathlon moderno in corso a Città del Messico: oggi si è infatti disputata la staffetta mista, che ha sorriso alla Germania, medaglia d’oro davanti all’Ungheria, d’argento, ed alla Francia, di bronzo. Domani finalmente si inizia con le prove individuali, con le qualificazioni femminili.

In corsa per il titolo iridato nella staffetta mista c’erano sedici coppie, ma a prevalere è stata la Germania di Rebecca Langrehr e Fabian Liebig, che ha preso la vetta della classifica dopo la prova di scherma e non l’ha più mollata, chiudendo a quota 1452, con 25 punti di margine sull’Ungheria di Michelle Gulyas e Gergo Bruckmann, che tiene alle spalle la Francia di Emma Riff ed Alexandre Henrard, terza con 36 lunghezze di ritardo dalla vetta.

Domani finalmente vedremo all’opera le azzurre, dato che sono in programma le qualificazioni femminili: per l’Italia saranno in gara per i 36 posti in finale quattro pentatlete. Le nostre speranze sono riposte in Francesca Tognetti, Alice Sotero, Irene Prampolini ed Alessandra Frezza.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it