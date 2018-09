Pentathlon, Mondiali Città del Messico 2018: i favoriti della gara maschile. Sarà Francia contro Sud Corea? L’Italia insegue

Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di pentathlon moderno 2018 di Città del Messico. Nella megalopoli centroamericana vivremo una settimana di grande sport e battaglie, con un parterre de roi davvero di primissimo lignaggio. Tutti i migliori saranno al via e, per quanto riguarda la prova individuale maschile, sono pronti per regalarci grandissimo spettacolo.

La finale maschile che, come sempre, sarà preceduta dalle qualificazioni, si disputerà nella giornata di giovedì 13 settembre (nella tarda serata italiana viste le 7 ore di differenza) e vedrà al via quattro atleti italiani che proveranno a farsi largo in mezzo a tanti grandi campioni. Saranno al via, e pronti a stupire, Nicola Benedetti (Avia Pervia), Riccardo De Luca (Carabinieri), Gianluca Micozzi (Esercito) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Visto lo storico, e anche gli ultimi risultati, oggettivamente non sarà semplice per i nostri portacolori puntare alle posizioni che contano, per cui già inserirsi tra i primi dieci potrebbe rappresentare un buon risultato.

Su tutti non possiamo non mettere il campione olimpico in carica, Aleksandr Lesun. Il russo, come consuetudine, quando punta al bersaglio grosso è sempre da mettere tra i favoriti, anche se in questa annata non ha propriamente fatto sfracelli. Per questo motivo la finale di Città del Messico potrebbe diventare un vero e proprio duello tra coreani e francesi. Gli asiatici propongono un trio di tutto rispetto, come Jung Jinhwa, campione mondiale in carica, Jun Woongtae e Lee Jihun, mentre la Francia sbarca in Messico rispondendo con Jean-Baptiste Mourcia, Christopher Patte e Valentin Belaud. Tra gli outsider non vanno dimenticati elementi come l’ungherese Bence Demeter, l’ucraino Pavlo Tymoshchenko e l’irlandese Arthur Lanigan-O’Keeffe.

Foto: alexander-lesun-pagina-fb-uipm