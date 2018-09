Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy 2018: Nicole Della Monica e Matteo Guarise conquistano la terza posizione. Volano Guignard-Fabbri, primi dopo la Rhythm Dance

Si è appena conclusa la seconda giornata di gare presso l’impianto sportivo IceLab di Bergamo, teatro in questi giorni dell‘undicesima edizione del Lomabrdia Trophy, competizione internazionale di pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series.

In una gara contrassegnata in generale da molte imprecisioni, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato il gradino più basso del podio nelle coppie di artistico dopo aver presentato al pubblico il nuovo bellissimo programma libero, pattinato sulle musiche di “Tristano e Isotta”. Malgrado qualche problemino nei salti in parallelo (errore nella combinazione per Matteo, solo doppio il triplo toeloop di Nicole) e un insolito errore nella salita di un sollevamento, gli atleti delle Fiamme Oro hanno dato ulteriore prova di grande solidità negli elementi di coppia, eseguendo il triplo twist (livello tre) e due buoni salti lanciati, rittberger e salchow, oltre che due sollevamenti, uno di gruppo cinque e l’altro quattro valutati dalla giuria con un buon grado di esecuzione. I pattinatori allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer hanno dunque conquistato la terza piazza ottenendo nel segmento il punteggio di 111.25 (50.29, 60.96) per un totale di 178.18 punti. Qualche problema anche per i primi classificati Natalia Zabiiako e Alexander Enbert, autori di una performance problematica nei salti in parallelo (caduta per Natalia nella combinazione, solo doppio il triplo salchow di Alexander) bilanciata da un buon twist e dai sollevamenti e leggermente viziata da un arrivo impreciso sul triplo salchow lanciato. Grazie al vantaggio accumulato nello short la coppia ha difeso il primato in classifica conquistando 123.65 punti (60.65, 64.00) per un totale di 195.15 riuscendo a tenere a bada i compagni di squadra Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovski, secondi nella classifica finale dopo aver pattinato il primo programma libero della giornata, riuscendo a portare a termine tutti gli elementi previsti: dal triplo salchow alla combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo, passando per il triplo twist e i lanciati i Vice Campioni del Mondo Junior 2017 hanno ottenuto 126.76 (66.62, 60.16) totalizzando 191.99 punti. Positivo l’esordio in stagione (nonostante qualche imprecisione di troppo nel secondo segmento di gara) per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, sesti nella classifica finale con 143.21 dimostrando comunque una buona solidità, specialmente nei sollevamenti.

Nella danza sul ghiaccio gli azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri si sono portati saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato una notevolissima Rhythm Dance. La coppia allenata da Barbara Fusar Poli ha mostrato una buona scorrevolezza e una crescita davvero importante rispetto alla scorsa stagione, lanciando segnali interessanti in prospettiva degli appuntamenti futuri: ottima la sequenza velocissima di twizzles, così quella di passi in diagonale e lo stationary lift, tutti elementi valutati con un buon grado di esecuzione. Nonostante un livello due raccolto nella seconda parte del pattern di Tango Romantica, Charlene e Marco hanno ingranato la quinta ottenendo nel segmento il gran punteggio di 76.03 (41.63, 34.40) distanziando di otto lunghezze gli americani Rachel e Micheal Parsons, in seconda posizione con 68.20 (37.04, 31.16) davanti agli spagnoli Sara Hurtado-Kirill Khaliavin, terzi con 65.03 (34.55, 30.48). Buona la prova delle altre coppie italiane in gara, a partire da Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, al quarto posto provvisorio con 58.08, Carolina Moscheni-Andrea Fabbri (ottavi con 54.30) e Chiara Calderone-Francesco Papetti (decimi con 49.10).

La gara del singolo femminile è stata vinta dalla russa Elizaveta Tuktamysheva, autrice tra gli altri elementi di un triplo axel ruotato completamente ma atterrato con uno step out e delle combinazioni doppio axel/triplo toeloop e triplo lutz/doppio toeloop, entrambe valutate con una media di +3 nel GOE; l’atleta di Alexei Mishin ha dunque conquistato il gradino più alto del podio ottenendo nel segmento 140.38 punti (72.30, 68.08) totalizzando 206.07; al secondo posto si è piazzata con 130.94 (66.70, 64.24) per 184.82 punti totali la compagna di squadra Sofia Samadurova davanti alle due pattinatrici nipponiche Mako Yamashita (terza con 126.89 nel segmento per un totale di 182.22) e Kaori Sakamoto, in quarta posizione con il secondo programma libero della giornata valutato 130.94 (66.70, 64.24) per un totale di 180.85. In crescita le atlete azzurre in gara Micol Cristini (ottava, 148.78), Chenny Paolucci ( diciassettesima, 116.24) e Sara Conti (diciottesima, 112.12).

CLASSIFICA FINALE SENIOR COPPIE DI ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE SENIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Valerio Origo