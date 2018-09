Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy 2018: Della Monica-Guarise in seconda posizione dopo lo short. Shoma Uno già devastante nel singolo maschile. Buona prova per Matteo Rizzo

Il moderno impianto sportivo IceLab di Bergamo sta ospitando in questi giorni il Lombardia Trophy, competizione internazionale di pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione e valida per il circuito ISU Challenger Series.

Nella specialità delle coppie di artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno fatto il loro esordio in stagione tra le mura amiche di casa posizionandosi in seconda posizione dopo lo short program; gli atleti allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer sono stati autori, considerato il periodo dell’anno, di un promettente programma pattinato sulle musiche di “Never tear is apart” di Joe Cocker in cui hanno eseguito un triplo salchow in parallelo (step out per Matteo), un bel triplo twist chiamato di livello tre dal pannello e un triplo rittberger lanciato (mano sul ghiaccio all’arrivo di Nicole). I pattinatori delle Fiamme Oro hanno poi concluso in modo brillante la propria performance realizzando un sollevamento gruppo quattro con un ottimo grado di esecuzione, la spirale della morte, la sequenza di passi e la trottola, ottenendo un punteggio di 66.93 (35.41, 31.52), distanziando di poco più di un punto la coppia russa Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovski, al terzo posto provvisorio con 65.21 (65.21, 36.41). In prima posizione si sono piazzati i russi Natalia Zabiiako-Alexander Enbert, protagonisti di un convincente programma in cui hanno eseguito, tra i vari elementi, un bel triplo rittberger lanciato (plebiscito di +4 da parte dei giudici) e un triplo toeloop in parallelo. I pattinatori medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Europei hanno così ottenuto un buon riscontro da parte della giuria, conquistando 72.50 punti (39.82, 33.68). Buon esordio per la seconda coppia italiana in gara Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, in quinta posizione con 48.48.

Nel singolo maschile Shoma Uno si è portato saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un impressionante short program sulle musiche del capolavoro “Stairway to heaven” nella versione di Rodrigo y Gabriela. Il vice Campione Olimpico in carica ha iniziato la sua performance atterrando in modo corretto il quadruplo flip per poi proseguire con la combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop e il triplo axel, tutti elementi valutati dalla giuria con +3 e +4 nel GOE. Sommando la buona esecuzione delle trottole con le altissime componenti del programma, il pattinatore nipponico ha conquistato la vetta della classifica superando quota 100 punti, ottenendo nello specifico 104.15 (57.65, 46.50). A distanza siderale si è piazzato un piccolo gruppo di atleti formato dal russo Andrei Lazukin, provvisoriamente in seconda posizione con 87.92 (50.27, 37.65) e dal compagno di squadra Dmtri Aliev, al terzo posto con 86.57 (46.47, 41.10); staccato di appena un punto si è classificato in quarta posizione il gioellino azzurro Matteo Rizzo, artefice di un bellissimo programma corto in cui ha portato a termine tutti gli elementi richiesti, dal triplo axel al triplo flip passando per la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, dimostrando un evidente miglioramento nella pattinata e ricevendo un buon giudizio dalla giuria ottenendo nel segmento 85.51 (45.96, 39.55). Quinto posto provvisorio con 75.47 (39.07, 39.07) per il talento giapponese Kazuki Tomono, partito molto bene con la corretta realizzazione del quadruplo salchow viziando la sua performance con una caduta sulla combinazione.

Nel primo pomeriggio si è svolto il programma corto della categoria individuale femminile che ha visto protagonista la russa Elizaveta Tuktamysheva, al primo posto provvisorio con 65.69 (35.57, 31.12) seguita dalla compagna di squadra Sofia Samadurova, seconda con 64.05 (35.13, 28.92) davanti alla finlandese Viveca Lindfors, al terzo posto con 62.68 (35.40, 27.80). Decima posizione provvisoria per Micol Cristini (49,75), quattordicesima per Chenny Paolucci (46.61), ventiduesima per Sara Conti (36.43).

CLASSIFICA SENIOR SHORT COPPIE DI ARTISTICO

CLASSIFICA SENIOR SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA SENIOR SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Colombo Pier