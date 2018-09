Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2018: Micol Zangoli e Rachele Campagnol regine d’Europa. Pioggia di medaglie per gli azzurri nell’ultima giornata

Si sono spenti i riflettori dell’impianto sportivo Escola Secundaria di Lagoa, piccolo comune dell’isola portoghese di São Miguel (Azzorre) teatro in questi giorni del Campionato Europeo di pattinaggio artistico a rotelle.

La nazionale italiana ha concluso la rassegna continentale con una vera e propria pioggia di medaglie. Nel singolo femminile della massima categoria a trionfare è stata Micol Zangoli; la pattinatrice tesserata con la Rinascita Sport Life di Rimini è stata autrice di una buona prova, iniziata con un doppio axel con arrivo leggermente difettoso ma impreziosita dalla splendida combinazione doppio flip/ritt/thoren/triplo salchow e dalle ottime combinazioni di trottole che le hanno garantito (grazie anche alla buona prova dello short) la medaglia d’oro con 499.800 punti. Medaglia d’argento con 489.400 per Michela Cima, protagonista di una grandissima prova di forza; dopo aver iniziato male il suo programma con una caduta nel doppio axel e con un errore nel triplo toeloop, l’atleta azzurra ha saputo recuperare in corsa atterrando uno splendido triplo salchow, la combinazione doppio flip/ritt/thoren/triplo salchow e il doppio axel. Più staccata la spagnola Carla Esrich Sole, medaglia di bronzo con 479.700. Quarta posizione con il sistema dei piazzamenti per Francesca Neri (481.500).

Spettacolo meraviglioso nel singolo maschile con la vittoria meritata del talento spagnolo Pere Marisinyach Torrico, protagonista di un programma libero davvero notevole in cui ha unito le ottime qualità tecniche (fantastica le combinazione triplo flip/ritt/triplo rittberger e triplo rittberger/triplo toeloop con il braccio alzato durante la rotazione) con una buona capacità espressiva, caratteristiche premiate dalla giuria con un plebiscito di 9.9 più un 10.0 nel contenuto artistico per un totale di 547.500. In seconda posizione, dopo un programma eseguito senza sbavature, si è piazzato con 518.700 Michele Sica, autore, tra gli altri elementi, di una bellissima combinazione triplo lutz/triplo flip e di un triplo salchow eseguito con una complicata preparazione. Sul gradino più basso del podio, con una rimonta eccezionale, si è piazzato con 514.00 Marco Giustino, artefice di un grandissimo programma caratterizzato dall’esecuzione della bella combinazione triplo flip/rit/triplo rittberger oltre che di una buona realizzazione di triplo rittberger e triplo salchow singoli. Nota di merito per l’altro atleta azzurro Marco Bisciari, quarto classificato per i piazzamenti e autore anche lui di una prova sontuosa e per il portoghese Diogo Silva, atleta che nonostante due cadute ha dimostrato una grandissima capacità stilistica e tecnica.

Nella specialità del solo dance Rachele Campagnol si è laureata Campionessa d’Europa, confermando la prima posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara. La pattinatrice veneziana ha conquistato il titolo continentale grazie a un programma libero molto complicato curato nei minimi dettagli, reso ancora più scorrevole rispetto a quello presentato ai Campionati Nazionali di Folgaria e valutato nel complesso 325.00. Al secondo posto si è piazzata con 321.750 punti la pattinatrice portoghese Anna Wagolde davanti alla nostra Anna Remondini, medaglia di bronzo per il sistema dei piazzamenti con 323.500. Buon quarto posto con 306.600 per Camilla Barguino. Spettacolo con i fiocchi in campo maschile con il trionfo del portoghese Ricardo Pinto, protagonista di un fantastico programma valutato con 242.550 davanti al compagno di squadra Pedro Wagolde (medaglia d’argento con 233.700) e al nostro Andrea Bassi, bronzo con 230.85. Quinta e sesta posizione per gli altri due azzurri in gara Massimiliano Antonelli (211.750) e Luca Rossetti (206.500).

Nelle coppie di artistico vittoria sul velluto per Alessandro Fratalocchi e Clarissa Bellagamba, neo campioni europei grazie a una prova complessiva valutata 348.200 punti con cui hanno tenuto a debita distanza i francesi Thomas Picard-Camellia Cherifi (argento con 332.400) e gli spagnoli Artur Balague Guell-Elisenda Prat Celma (bronzo con 312.500). Nella specialità della danza Junior vittoria per la coppia portoghese formata da Francisco Silva-Beatriz Sousa, medaglia d’oro con 218.850 punti davanti alle due coppie azzurre Daniele Cavallini-Martina Bonera (argento con 206.400) e Nicholas Masiero-Francesca Semino (bronzo con 198.800).

Ennesima prova positiva dunque per la nazionale azzurra, pronta a fare il suo rientro in Italia con 7 ori, 8 argenti e 10 bronzi per un totale complessivo di 25 medaglie; risultato incoraggiante in vista dei Campionati del Mondo, quest’anno in programma a Mouilleron-Le-Captif (Francia) dal 3 al 13 Ottobre.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Raniero Corbelletti