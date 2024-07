Pattinaggio artistico a rotelle: Benedetta Altezza conquista il titolo agli Italiani 2024! Seconda Micol Zangoli

Una prima volta indimenticabile. Al primo colpo Benedetta Altezza conquista il titolo nella massima categoria ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena in questi giorni nel cuore della Val Canonica, a Ponte di Legno (Brescia).

La pattinatrice, già in testa seppur con un piccolo margine nello short, ha ingranato la quinta nel segmento più lungo, raccogliendo punti importanti malgrado alcune sbavature. Nello specifico l’atleta seguita dal team guidato da Luca D’Alisera ha atterrato quattro tripli e due doppi axel, con nota di merito per le catene triplo toeloop/toeloop/thoren/triplo salchow , triplo toeloop/doppio toeloop a cui si aggiunge anche il doppio axel agganciato al triplo salchow (sottoruotato).

Inserendo anche un triplo loop in zona bonus (seppur half rotated) ed eseguendo bene le due trottole combinate la partenopea ha quindi guadagnato 108.17 (63.77, 44.40) per 173.21, ben distanziando la diretta inseguitrice Micol Zangoli, seconda classificata e davvero brava a tornare subito in carreggiata dopo una brutta caduta nel primo elemento, il triplo toeloop, difficoltà che ha poi preceduto triplo salchow/doppio toeloop/doppio loop, doppio axel/doppio toeloop oltre che il triplo salchow e il doppio axel nella seconda metà del programma; salti che le hanno permesso di raggiungere 90.88 (50.66, 41.22) 153.79.

Missione compita poi per Giada Romiti, brava a confermare la terza piazza del segmento breve grazie ad un free da 88.25 (53.07, 36.18) per 147.55, quindici lunghezze in più di Sara Franceschini quarta con 77.27 (44.48, 33.79) per 132.05 davanti a Federica Pizzingrilli, quinta con 71.79 (38.97, 33.82) per 130.03.