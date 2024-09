Pattinaggio artistico a rotelle: Benedetta Altezza sale in cattedra nello short program dei Mondiali. Gioia Fiori in top 3

Un impatto clamoroso. Benedetta Altezza sale in cattedra nello short program senior individuale femminile, unico segmento della quarta giornata riservata ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, evento quest’anno in scena in Italia, precisamente alla Fiera di Rimini, nel contesto dei World Skate Games. La Campionessa d’Italia si è resa protagonista di una prova semplicemente perfetta, in cui è riuscita a scavare un solco importante sul resto delle avversarie.

Ma andiamo con ordine. L’atleta seguita dal team capitanato da Luca D’Alisera ha ottenuto il riscontro più alto sia sul fronte tecnico che nelle components. A fare la differenza è stata la pulizia degli elementi presentati, a cui si somma anche l’esecuzione senza patemi della combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triplo salchow, con cui ha raccolto grazie al QOE 18.67 punti utili per uno strappo concretizzatosi poi con il doppio axel e con il triplo salchow singolo.

Ottenendo una qualità di esecuzione estremamente positiva in entrambe le trottole, oltre che nella serie di passi (livello 3), l’azzurra ha quindi guadagnato l’importante punteggio di 76.67 (51.42, 25.25), fotografia di uno short ben rodato nonché particolarmente azzeccato.

A otto punti di distanza si è piazzata una tra le più quotate del lotto, la spagnola Sira Bella Gallardo che, seppur restando in qualche modo in scia nelle components, ha confezionato una prova vistosamente inferiore anche sotto il profilo tecnico, viziata da una leggera défaillance nella catena, dove è stata costretta a ricorrere al toeloop di salvataggio dopo il triplo toeloop, ruotando poi senza problemi il triplo salchow.

Atterrando un notevole doppio axel e un triplo salchow singolo, l’iberica ha lottato nella trottola combinata, fermandosi a 68.51 (44.46, 24.12), tre lunghezze in più della nostra Gioia Fiori, ritrovatasi nella non facile situazione di dover affrontare di fatto un debutto stagionale nella competizione chiave del calendario, pattinando un corto da 65.36 (41.67, 23.69) contraddistinto da un doppio axel di qualità. Un po’ più sporchi gli altri due salti, ovvero la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triplo salchow e il triplo salchow singolo. Ma considerato il periodo travagliato, il risultato porta in dote una valenza speciale.

Attenzione però perché nella lotta al podio potrebbe insidiarsi anche la spagnola Elna Frances Marìn, oggi rimasta attardata a causa del triplo toeloop, prima arrivato con step out nella combinazione e poi eseguito singolarmente con caduta, fattore che ha inchiodato il suo score a 61.57 (40.64, 21.93) precedendo l’ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati, quinta a 60.07 (39.07, 21.00), la terza furia rossa Claudia Aguado, sesta a 58.30 (37.36, 21.94) e la padrona di casa Micol Zangoli, al momento settima a 58.17 (35.74, 22.43) per via di una prestazione in cui ha mandato in negativo tante difficoltà del layout. Le possibilità di risalita per lei, seppur complesse, restano comunque fattibili.

Domani, giovedì 12 settembre, si svolgeranno i programmi liberi della categoria junior maschile e femminile.