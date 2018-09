Parma-Juventus, terza giornata Serie A: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

La terza giornata di serie A 2018-2019, inaugurata ieri sera con il match Milan-Roma, comincia ad entrare nel vivo. Questa sera, alle ore 20.30, va in scena l’incontro Parma-Juventus allo stadio Ennio Tardini del capoluogo di provincia emiliano. I bianconeri, favoriti sulla carta, vogliono raccogliere il terzo successo consecutivo, per rimanere a punteggio pieno in classifica; la formazione crociata, che finora ha accumulato un solo punto in due partite, cerca il colpo tra le mura amiche.

Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol dopo le prime due presenze in campionato, cerca il primo sigillo con la maglia della Vecchia Signora in una partita ufficiale. Il portoghese cinque volte Pallone d’Oro dovrebbe ricoprire il ruolo di esterno d’attacco nel 4-3-3, in supporto a Mandzukic e Bernardeschi nel reparto offensivo. A centrocampo Khedira preferito a Emre Can, Pjanic regista e Matuidi a sinistra. La retroguardia resta immutata rispetto al match precedente, quindi difesa a quattro costituita da Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Szczesny confermato tra i pali. Nonostante la sconfitta di misura contro la Spal, l’allenatore degli emiliani Roberto D’Aversa non varia né undici iniziale né disposizione dei giocatori (4-3-3) rispetto alla settimana scorsa. Chiavi della difesa nuovamente in mano al capitano Bruno Alves, mentre in attacco si fa affidamento al tridente Di Gaudio, Inglese e Da Cruz. Pronto a subentrare sul terreno di gioco Gervinho, uno degli ultimi colpi del mercato estivo parmense.

Il fischio d’inizio di Parma-Juventus, incontro valevole per la terza giornata di Serie A, è previsto alle 20.30. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming DAZN. Inoltre OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma e le probabili formazioni.

SABATO 1 SETTEMBRE:

20.30 Parma – Juventus

PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Da Cruz. All. D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri













