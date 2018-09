Volley, Chicco Blengini dopo il test contro la Cina: “Ce la giocheremo con umiltà”

Il ct della nazionale italiana di pallavolo maschile Chicco Blengini è apparso fiducioso al termine della partita amichevole contro la Cina disputata ieri, vinta per 3-1. Quello dell’Italia era l’ultimo test prima dei Mondiali: il prossimo 9 settembre infatti al Foro Italico andrà in scena l’esordio degli azzurri nella rassegna iridata contro il Giappone.

Queste le parole del commissario tecnico della nazionale italiana nel post-partita: “Ho visto l’atteggiamento che serve e che servirà. Siamo partiti contratti e dovremo riflettere su questo, ma ho visto anche tanto di positivo. La squadra ha avuto la lucidità di affrontare il secondo set come se non fosse successo niente. E poi ci sono anche gli avversari: come in un grande classico capita spesso che chi è meno accreditato e gioca fuori casa possa partire a marcia ingranata”.

Secondo Blengini i suoi uomini possono competere per il titolo: “Ce la giocheremo. Affronteremo questa avventura con l’ambizione di chi sa di valere. Pur con umiltà, riconoscendo le qualità dei nostri avversari: come si è visto dovremo prestare massima attenzione a chiunque, non solo alle nazionali più accreditate. Sarà un torneo lungo, non è ammessa discontinuità. La pressione la lasceremo da parte”.













Foto: Valerio Origo