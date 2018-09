Rugby, primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una ricostruzione legamentosa

Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani.

Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione della capsula articolare e la neurolisi del nervo sciatico popliteo esterno del ginocchio destro, lesionato durante l’infortunio di gioco di venerdì scorso allo Stadio Lanfranchi di Parma nella sfida tra la franchigia federale ed i sudafricani Southern Kings”. Il numero 15 della nazionale ora dovrà osservare due settimane di riposo seguite da una fisioterapia di recupero. In seguito Minozzi sarà costretto a ritornare sotto i ferri per un intervento di ricostruzione legamentosa.













Foto: FIR