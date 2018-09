Pallanuoto, Europa Cup 2019: sorteggiati i gironi. Le avversarie del Settebello. Programma, orari e tv

Sono stati sorteggiati, a Losanna, i gironi della prima fase dell’Europa Cup organizzata dalla LEN. Il torneo assume particolare importanza, perché metterà in palio quattro posti per le finals della World League, quest’anno valide per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cui accederà la prima classificata.

Il Settebello è stato sorteggiato assieme a Francia e Montenegro, ed esordirà il 23 ottobre proprio nel Paese balcanico. Questa la struttura del torneo: quattro gironi (due da quattro e due da tre), passano le prime due. Le otto qualificate si scontreranno nelle Final Eight, in programma dal 5 al 7 aprile.

Il commissario tecnico Sandro Campagna ha parlato del sorteggio nei seguenti termini: “Purtroppo siamo capitati nel girone da tre e faremo due partite in meno. Sfrutteremo i turni di riposo per organizzare qualche amichevole. La Francia è una squadra in costante crescita e con un progetto tecnico a lunga scadenza. Il Montenegro, contro cui debutteremo il 23 ottobre, richiama invece spettacolo e grandi match: sarà una doppia sfida di assoluto livello. E’ importante centrare la qualificazione alla final eight di Europa Cup e arrivare tra le prime quattro per strappare il pass per la Superfinal della World League che mette in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020“.

Questi i sorteggi completi dei gironi:

Girone A: Russia, Ungheria, Malta, Germania

Girone B: Grecia, Olanda, Spagna, Ucraina

Girone C: Italia , Francia, Montenegro

Girone D: Romania, Serbia, Croazia

Di seguito il calendario delle partite dell’Italia nell’Europa Cup, la cui programmazione televisiva verrà resa nota nelle prossime settimane, così come gli orari esatti delle partite:

MARTEDI’ 23 OTTOBRE

Montenegro-Italia

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE

Italia-Francia

MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019

Italia-Montenegro

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2019

Francia-Italia













