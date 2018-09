Pallanuoto, EuroCup 2018-2019: ritorno amaro per il Savona, sconfitta di misura all’esordio con il Mornar

Un 6-5 davvero amaro quello che apre il gironcino preliminare di Euro Cup di pallanuoto per quanto riguarda la Rari Nantes Savona. Al ritorno nelle coppe continentali, la compagine ligure, in casa alla Zanelli è stata sconfitta di misura dal Mornar, compagine croata guidata dall’ex di turno Marko Elez. I liguri provano la rimonta finale, ma non riesce davvero per pochissimo.

SAVONA-MORNAR 5-6 (1-3, 0-1, 1-1, 3-1)

Savona: Soro, A. Patchaliev 1, Delvecchio, Ghillino, L. Bianco 2, Corio, Piombo, K. Milakovic 2 (1 rig.), G. Bianco, G. Novara, E. Novara, J. Colombo, Missiroli. All. Angelini

Mornar: Podrug, R. Buric 1, Butic, M. Vrdoljak 2, Calic 1, R. Akrap, Krolo, Pavlovic, Elez 1, I. Zivkovic 1, Duzevic, D. Akrap, Prkic. All.

Arbitri: Szekely (Hun) e Birakis (Gre)

Note: sup. num. Savona 1/4, Mornar 2/10













