Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano perde ancora e vede allontanarsi le prime posizioni

Si è conclusa da poco la quinta partita dell’HCB Alto Adige Alperia Bolzano nell’EBEL 2019. Purtroppo per le Foxes è arrivata un’altra sconfitta dopo quella subita in rimonta domenica in casa contro l’EC-KAC Klagenfurt. Stavolta la squadra italiana si è dovuta inchinare, in terra austriaca, al Villach ai rigori, nonostante la grande determinazione che ha permesso agli altoatesini di rimontare due volte lo svantaggio.

Primo tempo estremamente tirato e a reti bianche, così come quasi tutto il secondo. A sbloccare le marcature è la squadra di casa con la realizzazione di Jason DeSantis su assist di Nico Brunner al minuto 14’14”. La risposta di Bolzano arriva allo scadere della seconda frazione e porta la firma di Matt Mackenzie, quando mancano 20 secondi all’intervallo. Dopo soli 4 minuti e 25 secondi del terzo tempo gli austriaci si riportano avanti grazie al gol di Brandon Alderson imbeccato da Stefan Bacher. L’ultima zampata dei minuti regolamentari la piazza Mike Blunden su assist di Brett Findlay (secondo passaggio vincente giornaliero) a poco più di 5 minuti dal termine per il risultato finale di 2-2. Dopo un nulla di fatto ai supplementari, la partita si decide ai rigori, dove il Villach ha la meglio.

Brutto stop per Bolzano, che, però, avrà ben presto l’occasione di rifarsi, visto che scenderà in campo martedì 2 ottobre, ospite dell’Innsbruck, formazione di certo non irresistibile che ha ottenuto sinora 4 sconfitte e una sola vittoria. La classifica, al momento, vede gli italiani quinti a 5 punti dalla vetta.













Foto: HC Bolzano hockey ghiaccio-3, Carola Semino