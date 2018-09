Pallanuoto, Champions League 2019: BPM Sport Management impegnata nel turno preliminare

Dopo un’estate dedicata alle nazionali, tornano in scena i club per quanto riguarda la pallanuoto europea. Da oggi, per tutto il week-end, è in programma il turno preliminare per quanto riguarda la Champions League maschile. Manifestazione importante perché vede ai nastri di partenza anche una compagine italiana: la BPM Sport Management, terza dello scorso campionato di A1. L’obiettivo per i Mastini è ovviamente quello di passare il turno per provare a raggiungere nella fase a gironi Pro Recco e AN Brescia. L’evento prevede due gironi, a Brasov (Romania, dove sarà la compagine tricolore) e a Strasburgo (Francia), quattro squadre passeranno il turno, dunque una pura formalità.

Le parole di Marco Baldineti: “Il girone che affronteremo a Brasov, anche in virtù del fatto che passeranno al secondo turno le prime quattro, è abbastanza abbordabile. Da temere ci saranno innanzitutto i padroni di casa allenati dall’amico Georgescu Horeanu e il Pays D’Aix Natation. La squadra francese, vice campione di Francia, si è rinforzata anche con il nostro ex centroboa Blary. Purtroppo non potremo avere con noi Radomir Drasovic impegnato con la Nazionale Serba. Per noi il traguardo dovrà essere quello di provare a raggiungere il primo posto per avere un girone di secondo turno con avversarie più abbordabili”.

Gruppo A sede: Brasov Dinamo Tbilisi Dinamo Lviv Aix-en-Provence Gruppo B sede: Strasburgo Strasburgo Terrassa Jadran H.N.













Foto: Comunicato Stampa Sport Management