Pallanuoto, Champions League 2018-2019: pareggio per la Sport Management con il Terrassa

Arriva un pareggio agguantato con le unghia e con i denti per la BPM Sport Management nella seconda uscita del Girone D dei preliminari di Champions League di pallanuoto in quel di Sabadell (Spagna). Dopo la bella vittoria all’esordio di ieri, i Mastini partono malissimo e sono costretti ad inseguire contro i francesi del Terrassa: arriva un punto fondamentale con capitan Luongo (cinque reti per lui) che è decisivo proprio allo scadere, in un finale clamoroso e nervosissimo. Squadra italiana che è vicina alla qualificazione: domani sfida al Postdam, il fanalino di coda del raggruppamento.

BPM SPORT MANAGEMENT-TERRASSA 13-13 (1-4, 4-2, 4-3, 4-4)

Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce, Damonte 3, Alesiani, Fondelli 3, E. Di Somma, Drasovic, Bruni 1, C. Mirarchi, S. Luongo 5 (2 rig.), Casasola, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti

Terrassa: I. Aguilar, Sanahuja 2, Mora 1, Alarcon 2, O. Aguilar, De La Fuente 1, Sanchez 1, Salvador, Barroso 5 (1 rig.), Gallego, O. Rodriguez, Pericas 1, Segura. All. Didac Cobacho

Arbitri: Margeta (Slo) e Alexandrescu (Rou)

Note: sup. num. Bpm 8/, Terrassa 6/. Rigori: Bpm 2/2, Terrassa 1/1. Espulsi per gioco violento Alarcon e Alesiani, per brutalità Salvador e Bruni













Foto: Comunicato Stampa BPM Sport Management