Pallanuoto, Euro Cup 2018-2019: RN Savona vince e resta in corsa per la qualificazione

Non c’era spazio per sbagliare e l’RN Savona non ha sbagliato: in casa, alla Zanelli, la compagine ligure si impone nel secondo incontro del primo turno di Euro Cup di pallanuoto e resta in corsa per la qualificazione. Netto successo sui tedeschi del Neukoelln davanti al pubblico di casa: 10-6 che porta le firme anche di giocatori davvero giovanissimi (su tutti Ricci, 16 anni, all’esordio in Europa). Domani l’ultimo, decisivo, incontro con il Marsiglia.

SAVONA-NEUKOELLN 10-6 (4-1, 2-2, 2-2, 2-1)

Savona: Soro, A. Patchaliev, Delvecchio 1, Caldieri, L. Bianco 1, Corio 1, Piombo 1, K. Milakovic 1, Ricci 1, G. Novara 2, E. Novara 2, J. Colombo, Missiroli. All. Angelini

Neukoelln: Thom, Schertwitis 1, Chiru, Buchholz, Roesch, Kleine 2, M. Molnar 2, Saggau, Pacyna, Kakakhishvili, Braatz 1, Sturz, Doerries.

Arbitri: Birakis (Gre) e Teixido (Esp)

Note: sup. num. Savona 4/7, Neukoelln 3/10













gianluca.bruno@oasport.it