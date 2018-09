Pallanuoto, Champions League 2018-2019: anche la Sport Management passa il turno

C’è voluta un po’ di sofferenza, ma sono due le squadre italiane che volano al terzo turno della Champions League 2018-2019 di pallanuoto maschile. Dopo l’AN Brescia, infatti, anche la BPM Sport Management avanza nel raggruppamento D in quel di Sabadell (Spagna). I Mastini si sono imposti nell’ultimo incontro battendo per 17-11 i tedeschi dello OSC Potsdam e agguantando la prima piazza nel girone.

Le parole di Baldineti: “È andata bene ma sapevo che comunque Terrasa e Sabadell se la sarebbero giocata tra di loro, poi il loro pareggio ci ha un po’ rilassati. La partita di oggi comunque è stata un buon allenamento, ma certo quando cala la concentrazione e affiora la stanchezza si fa tutto più difficile. Dobbiamo lavorare bene perché dobbiamo ricordarci che siamo una squadra con tanti giocatori nuovi che, per ora, hanno lavorato poco insieme. Adesso ci sarà la pausa per la nazionale e quindi riavremo la squadra al completo solo da mercoledì. Nonostante tutto sono molto soddisfatto del risultato e in generale di quest’avvio di stagione molto positivo. Ora aspettiamo il sorteggio per conoscere quella che sarà la nostra avversaria del terzo turno”.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT 17- OSC POTSDAM 11

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce 2, Damonte 3, Alesiani 1, Fondelli 1, Di Somma 1, Drasovic 2, Mirarchi 3, Luongo 1, Casasola 3, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

OSC POTSDAM: Vernet Schweimer, Hueppe, Koessler 1, Popp 1, Gottfried 2, Tadin 3, Korbel, Goetz, Seifert 1, Dufour 2, Schulz, Ulrich 1, Langer.

Arbitri: Alexandrescu (Rou), Achladiotis (Gre).

NOTE: parziali: 6-4; 6-2; 2-3, 3-2. Per Busto Bpm Sport Management in porta Nicosia. Per Potsdam Vernet Schweimer in porta dal terzo tempo. Nel quarto tempo Nicosia para un rigore a Tadin. Superiorità: Busto Bpm Sport Management: 3/9. OSC Potsdam 2/10+2rig (1 errore). Espulsioni definite: Di Somma (Busto Bpm Sport Management) nel terzo tempo.

Foto: Comunicato Sport Management