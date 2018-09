Rugby, Top12 2018-2019: Viadana-Petrarca 13-19. I campioni d’Italia soffrono ma strappano la vittoria

Nel posticipo della terza giornata del Top 12 arriva il successo dei campioni d’Italia del Petrarca, che espugnano il campo del Viadana per 13-19 e si issano al secondo posto in classifica, ad una lunghezza dalla capolista Valorugby Emilia. Per i padroni di casa bonus difensivo, che permette loro di salire a quota 7.

Il primo tempo si apre con il vantaggio patavino al 7′ con un calcio di Ragusi, ma il sorpasso dei padroni di casa arriva con la meta trasformata di Tizza al 16′, che vale il 7-3. Alla mezz’ora Ormson dalla piazzola arrotonda per il 10-3, ma prima del riposo gli ospiti rispondono sempre dalla piazzola con Ragusi per il 10-6 con cui si arriva all’intervallo.

Nella ripresa la meta del Petrarca arriva al 50′ con Ragusi che trasforma per il 10-13, ma al 54′ Ormson, ancora dalla piazzola, riporta la sfida in parità sul 13-13. Bisogna attendere il 76′ per vedere muoversi il punteggio, con Ragusi che riporta i campioni d’Italia in vantaggio ancora dalla piazzola. Al 79′ gli ospiti guadagnano un altro piazzato, che Ragusi trasforma ancora per il 13-19 finale.

Classifica dopo la terza giornata

1 Valorugby Emilia 14

2 Petrarca 13

3 Calvisano 11

4 Fiamme Oro 10

5 Rovigo 9

6 San Donà 8

7 Viadana 7

8 Mogliano 5

9 Verona 5

10 Lazio 5

11 I Medicei 2

12 Valsugana 1













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it