Serie A, settima giornata: risultati e classifiche (30 settembre). Fiorentina, Torino e Genoa vittoriosi nel pomeriggio

Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il Torino ha sconfitto il Chievo per 1-0 grazie un gol all’88’ di Zaza, bravo ad approfittare del servizio in profondità di Berenguer e a sorprendere Sorrentino col sinistro. La Fiorentina ha surclassato l’Atalanta per 2-0 con le marcature di Veretout su rigore al 62′ (bravo Chiesa a procurarsi il penalty) e Biraghi al 94′, mentre il Genoa ha steso il Frosinone per 2-1 grazie alla doppietta di Piatek tra 33′ e 36′, vano il rigore di Ciano al 41′.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA:

Roma-Lazio 3-1

Juventus-Napoli 3-1

Inter-Cagliari 2-0

Bologna-Udinese 2-1

Chievo-Torino 0-1

Fiorentina-Atalanta 2-0

Frosinone-Genoa 1-2

Parma-Empoli ore 18.00

Sassuolo-Milan ore 20.30

Sampdoria-SPAL lunedì 1° ottobre, ore 20.30

CLASSIFICA:

Juventus 21, Napoli 15, Sassuolo 13, Fiorentina 13, Inter 13, Genoa 12, Lazio 12, Roma 11, SPAL 9, Torino 9, Sampdoria 8, Udinese 8, Parma 7, Bologna 7, Milan 6, Atalanta 6, Cagliari 6, Empoli 5, Frosinone 1, Chievo -1













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com