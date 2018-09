Pallamano, Serie A femminile: in tre al comando dopo la seconda giornata

Secondo turno di gare per la Serie A di pallamano femminile, che vede tre formazioni al comando della classifica. Stiamo parlando delle campionesse in carica della Jomi Salerno, il Brixen Sudtirol e il -.

Le campane hanno sconfitto 24-17 il Flavioni trascinate dalle 9 reti di Ilaria Dalla Costa, mentre una Giada Babbo da 7 centri consente alle altoatesine di avere la meglio 21-17 sul Cassano Magnago nel big match di giornata, costruendo il vantaggio nella ripresa, dopo il 9-9 della prima frazione.

Nel posticipo arriva anche la terza capolista, rappresentata dalla Mechanic System Oderzo, che dopo aver sofferto nelle prime fasi supera 27-24 la Venplast Dossobuono.

Pirotecnico pareggio per 31-31 tra Ariosto Ferrara e Brescia, nella gara con più reti del week-end, in cui l’equilibrio è prevalso dall’inizio alla fine, con il quadro chiuso dal 28-25 del Casalgrande Padana sul neopromosso Leno, in cui spiccano le 16 reti di Ilenia Furlanetto.

I risultati della 2^ giornata:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16.30 Flavioni – Jomi Salerno 17-24 Download PDF h 18.00 Suncini Ariosto Ferrara – Leonessa Brescia 31-31 Download PDF h 19.00 Brixen Südtirol – Cassano Magnago 21-17 Download PDF h 20.30 Leno – Casalgrande Padana 25-28 Download PDF

Domani il Match of the Week:

ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 17.15 Mechanic System Oderzo – Venplast Dossobuono Guarda 27-24

La classifica aggiornata:

Jomi Salerno 4 pti, Brixen Sudtirol 4, Mechanic System Oderzo 4, Venplast Dossobuono 2, Cassano Magnago 2, Casalgrande Padana 2, Leonessa Brescia 1, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 1, Leno 0, Flavioni 0

*una partita in meno

Foto: FIGH

