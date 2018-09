Pallamano, Serie A maschile: Bolzano a punteggio pieno, crolla Fasano

Nuova giornata di gare per la Serie A di pallamano maschile, alla cui testa della classifica troviamo saldamente il Bolzano, capace di conquistare il big match contro la Acqua&Sapone Junior Fasano per 31-18. Una vera e propria scoppola per i campioni d’Italia, che soffrono oltremodo nel lato sinistro della difesa, subendo 17 reti solamente dai mancini Gaeta, Pircher e Sonnerer, top scorer con 8 gol.

Due punti anche per il Trieste, che piega 31-24 la Metelli Cologne, cui non bastano gli 11 centri del giovane Federico Mazza. Per i giuliani risulta invece devastante il terzino Bozidar Lekovic, autore di 10 gol. Prima vittoria stagionale per il Pressano, capace di sconfiggere 27-20 il Fondi, mentre arrivano i primi punti anche la Ego Siena, giustiziera al PalaEstra del Cingoli per 31-26.

Bella anche la prova del Bologna, che al Savena piega 30-25 il Merano di un super Ratko Starcevic, con il Brixen che si fa corsaro a Gaeta per 23-21.

Nel posticipo, il Conversano si prende il suo secondo successo stagionale, sconfiggendo 28-22 il Cassano Magnago.

I risultati della 3^ giornata:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 17.00 Mfoods Carburex Gaeta – Brixen 21-23 Download PDF h 18.30 Ego Siena – Cingoli 31-26 Download PDF h 19.00 Pressano – Banca Popolare Di Fondi 27-20 Download PDF h 19.00 Acqua & Sapone Junior Fasano – Bozen 18-31 Download PDF h 20.30 Bologna United – Alperia Merano 30-25 Download PDF h 20.30 Metelli Cologne – Trieste 24-31 Download PDF

Domani l’ultima gara:

ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 17.30 Conversano – Cassano Magnago Guarda 28-22

La classifica aggiornata:

Bozen 6 pti, Conversano 5, Cassano Magnago 4, Metelli Cologne 4, Trieste 4, Ego Siena 3, Brixen 3, Acqua & Sapone Junior Fasano 2, MFoods Carburex Gaeta 2, Pressano 2, Alperia Merano 2, Bologna United 2, Cingoli 2, Banca Popolare di Fondi 1

*una gara in meno

Foto: FIGH

