Pagelle Italia-Polonia basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Della Valle MVP, Aradori una garanzia. Buon debutto di Brooks

Di seguito le pagelle di Italia-Polonia, primo incontro della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, vinto dalla nazionale azzurra col punteggio di 101-82.

ITALIA

Della Valle 8,5: Si iscrive con 14 punti alla sparatoria del primo tempo tornando sui livelli pre-Croazia, poi conclude in grande stile ammazzando tutte le speranze della Polonia. MVP indiscusso della partita, 8/11 da tre punti.

Aradori 7: Fa davvero tantissimo nei primi due quarti (nel secondo in particolare) con 16 punti, poi rientra un po’ scarico e lascia il palcoscenico agli altri.

Biligha 6: Quattro minuti per due punti e un rimbalzo.

L. Vitali 6,5: Non badate ai punti segnati (zero): basta vedere come sta in campo l’Italia quando è lui a distribuire assist (sei), soprattutto nei primi due quarti, quando è più presente.

Melli 7,5: Nei primi 20 minuti resta freddo, poi esplode nel terzo quarto segnando nove punti e contribuendo fattivamente al primo vero strappo della partita, che chiude con una stoppata bestiale su Slaughter a due minuti e mezzo dalla fine.

Filloy sv: Non entrato.

Brooks 7: Come esordio non c’è male: giocate, 10 punti in due quarti, presenza. Chiude a quota 16 e si prende gli applausi del PalaDozza. Fisicità davvero importante per questa Italia.

Cinciarini 7: Un po’ in difficoltà in alcuni frangenti, trova però due punti di rapina nel terzo periodo e nell’ultimo quarto, con la Polonia vicina, indovina ogni singola scelta giusta sia al tiro che in termini di assist e costruzione del gioco.

Abass 6: S’iscrive a referto con un importante tiro da tre a fine terzo periodo.

M. Vitali sv: Non entrato.

B. Sacchetti 6,5: Fa il suo con una tripla nel primo tempo, poi a cavallo di terzo e ultimo quarto prima trova una gran difesa, poi un importante rimbalzo in attacco.

Datome 7: Se l’Italia, nel primo quarto, minaccia più volte di prendere il volo, è merito dei suoi 9 punti. Il capitano azzurro, però, si vede quando davvero quando il gioco si fa duro, con la tripla dell’85-76.

All. R. Sacchetti 7: Due le mosse fondamentali da lui indovinate nella partita: lasciare a riposo Melli nel secondo quarto per farlo esplodere nel terzo e giocarsi il time-out a sei minuti dalla fine con la Polonia rientrata a -7.

POLONIA: Sokolowski 5, Cel 5, Slaughter 8,5, Sulima 6, Ponitka 6,5, Kolenda ne, Waczynski 5, Laczynski 6, Gielo 6, Witlinski ne, Gruszecki 5,5, Hrycaniuk 5. All. Taylor 5,5













Credit: Ciamillo