Ordine d’arrivo gara MotoGP, GP San Marino Misano 2018: risultato e classifica. Dovizioso vince su Marquez, Valentino Rossi settimo

Il GP San Marino 2018 ha regalato grande spettacolo, la tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa a Misano si è rivelata particolarmente avvincente e appassionante. Andrea Dovizioso ha fatto la differenza e si è involato verso il successo, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno duellato a lungo per la seconda posizione (ma il ducatista è caduto nel corso del penultimo giro) mentre Valentino Rossi non è mai riuscito a brillare e ha chiuso in settima posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP San Marino Misano 2018 e la classifica della gara

GP SAN MARINO MISANO 2018: ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GARA

1. Dovizioso

2. Marquez

3. Crutchlow

4. Rins

5. Vinales

6. Pedrosa

7. Rossi

8. Iannone

9. Bautista

10. Zarco

11. Petrucci

12. Morbidelli

13. Nakagami

14. A. Espargarò

15. Pirro

16. Smith

17. Lorenzo

18. Miller

19. Syahrin

20. Abraham













Foto: Valerio Origo