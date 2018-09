Ordine d’arrivo F1, GP Italia Monza 2018: risultato e classifica della gara. Hamilton vince davanti a Raikkonen, Vettel quarto

Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. A Monza il britannico della Mercedes si è imposto riuscendo a sorpassare in pista entrambe le Ferrari e allunga in classifica generale su Sebastian Vettel, incappato in un contatto con il suo rivale nel corso del primo giro e soltanto quarto al traguardo. Kimi Raikkonen, scattato dalla pole position, si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Valtteri Bottas. Di seguito l’ordine d’arrivo e il risultato del GP d’Italia Monza 2018.

GP ITALIA MONZA 2018: ORDINE D’ARRIVO E RISULTATO GARA

1. Hamilton

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Vettel

5. Verstappen * 5 secondi di penalità per contatto con Bottas (terzo sul traguardo)

6. Grosjean

7. Ocon

8. Perez

9. Sainz

10. Stroll

11. Sirotkin

12. Leclerc

13. Vandoorne

14. Gasly

15. Hulkenberg

16. Ericsson

17. Magnussen

Rit. Ricciardo

Rit. Alonso

Rit. Hartley













