Motocross, GP Turchia MXGP 2018: Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è a un passo dal titolo. Cairoli è solo 15°

Jeffrey Herlings (KTM) è stato costretto ad un duello con Tim Gajser ma riesce comunque a conquistare anche la seconda manche del GP di Turchia 2018. L’olandese si aggiudica così la tredicesima vittoria di manche consecutiva, la 28esima di una stagione formidabile. Herlings porta il suo vantaggio in classifica iridata a +96 su un Cairoli che è incappato in una brutta manche chiusa in 15esima piazza, anche se i 100 punti ancora in palio negli ultimi due GP permettono al siciliano di rimandare la festa del rivale. Ad Herlings basterà chiudere in 17esima posizione la prima manche del prossimo GP d’Olanda per laurearsi Campione del Mondo.

Il belga Clement Desalle si aggiudica l’holeshot ma viene subito passato da Herlings e da Gajser, mentre Cairoli commette un errore che lo costringe a fermarsi ed a ripartire dalla 21esima posizione. Nella parte centrale di gara i primi due (Herlings e Gajser) staccano tutti gli altri grazie ad un ritmo eccezionale, invece Cairoli fa fatica a rimontare e rimane nelle retrovie. Negli ultimi giri Tim Gajser rompe gli indugi ed attacca con grande decisione Herlings, il quale reagisce e forza ulteriormente il ritmo per staccare definitivamente lo sloveno. Gajser deve arrendersi allo strapotere fisico del leader del Mondiale ed inizia a gestire l’enorme vantaggio sulla terza posizione di Desalle. Tony Cairoli recupera un paio di posizioni negli ultimi minuti e chiude la gara in una deludente 15esima posizione, sufficiente comunque a rimandare la festa iridata del compagno di squadra. Alessandro Lupino e Ivo Monticelli sono autori di una buona prova, conclusa rispettivamente in decima ed undicesima piazza. Alle spalle dei primi tre si classificano Gautier Paulin (Husqvarna), Jeremy Seewer (Yamaha), Jeremy Van Horebeek (Yamaha), Glenn Coldenhoff (KTM), Shaun Simpson (Yamaha) e Tommy Searle (Kawasaki).

La top ten di gara-2 del GP di Turchia di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:38.520 18 0:00.000 0:00.000 1:48.143 9 57.4

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:43.176 18 0:04.656 0:04.656 1:48.043 12 57.4

3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:10.005 18 0:31.485 0:26.829 1:49.760 4 56.5

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:13.986 18 0:35.466 0:03.981 1:50.485 11 56.2

5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:16.352 18 0:37.832 0:02.366 1:50.570 11 56.1

6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:25.413 18 0:46.893 0:09.061 1:50.616 4 56.1

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:31.463 18 0:52.943 0:06.050 1:50.713 8 56

8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 35:32.252 18 0:53.732 0:00.789 1:50.285 4 56.3

9 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:33.064 18 0:54.544 0:00.812 1:51.019 6 55.9

10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:50.097 18 1:11.577 0:17.033 1:51.078 7 55.9

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Valerio Origo