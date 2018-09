F1, GP Italia Monza 2018: Romain Grosjean squalificato per il fondo irregolare della sua Haas

Il GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, ha avuto uno sviluppo inatteso a motori spenti. Il pilota francese della Haas Romain Grosjean, giunto sesto al traguardo, è stato squalificato per il fondo della sua monoposto non conforme al regolamento. La Renault infatti aveva protestato nei confronti della direzione di gara per la vettura incriminata, che con i punti ottenuti in corsa avrebbe portato la scuderia statunitense a quota 84 punti, agganciando conseguentemente la scuderia francese al quarto posto della classifica costruttori.

