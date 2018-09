Nuoto, Mondiali Hangzhou 2018: la lista degli atleti già qualificati e i criteri di selezione

Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzoun (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che gli Assoluti nella piscina da 25 metri saranno in programma dal 30 novembre al 1° dicembre a Riccione e varranno come ultimo evento nel quale si potrà ottenere il tempo limite di qualificazione alla manifestazione.

LA LISTA DEI TEMPI

I CRITERI DI SELEZIONE

Saranno qualificati gli atleti che al 18 novembre risulteranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) gli atleti classificati entro le prime tre posizioni nelle gare individuali ai campionati europei di Glasgow;

b) nelle gare con posti ancora disponibili, fino al numero massimo di due e in base all’ordine di tempi, gli atleti che avranno ottenuto nel periodo tra l’1 ottobre e il 18 novembre, in manifestazioni nazionali o internazionali con cronometraggio elettronico, una prestazione uguale o migliore del tempo limite indicato nella sucessiva tabella di riferimento (fonte: FIN).

Per la qualificazione delle staffette saranno considerate, a completamento dei nuotatori già qualificati, le prestazioni degli atleti nel periodo di gara sopraindicato. L’ulteriore completamento della spedizione sarà definito, chiarisce la FIN, dal Consiglio Federale, su proposta discrezionale del Direttore Tecnico Cesare Butini.

GLI ATLETI GIA’ QUALIFICATI

Andrea Vergani nei 50 stile libero

Alessandro Miressi nei 100 stile libero

Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero

Matteo Restivo nei 200 dorso

Fabio Scozzoli nei 50 rana

Luca Pizzini nei 200 rana

Piero Codia nei 100 farfalla

Federico Burdisso nei 200 farfalla

Simona Quadarella nei 400 e negli 800

Carlotta Zofkova nei 100 dorso

Margherita Panziera nei 200 dorso

Arianna Castiglioni nei 50 rana e nei 100 rana

Elena Di Liddo nei 100 farfalla

Ilaria Cusinato nei 200 e nei 400 misti













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport