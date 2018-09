Nuoto di fondo, Mondiali juniores 2018: doppia medaglia per le staffette italiane

Si chiudono con altre due medaglie per i colori italiani i campionati del mondo juniores di Eilat (Israele) per quanto riguarda il nuoto di fondo.

Gli azzurri hanno agguantato il bronzo nella staffetta 4×1.25 km Girls/Boys 14-16 anni, chiudendo in terza piazza in 58’10”0. Protagonisti dell’impresa Giulia Salin, Iris Menchini, Luigi Galdieri e Federico Mazzeo. Vittoria nettissima per l’Ungheria, grande favorita, davanti agli USA secondi in 57’31”8.

Stesso risultato arrivato poche ore dopo nella staffetta mista 4×1.25 km Girls/Boys 17-19 anni. Silvia Ciccarella, Giulia Berton, Andrea Filadelli e Nicola Roberto hanno completato la gara in 56’11”3 agguantando il bronzo. Successo per la Francia in 55’33”9, ancora una volta argento agli USA, in 56’06”7.

Azzurri che nel complesso si sono comportati davvero bene: seconda piazza nella classifica per nazioni, cinque medaglie complessive nel medagliere.













