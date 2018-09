Nuoto, Mondiali juniores 2018: l’Italia inizia col botto, Iris Menchini oro nella 5 km!

L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di nuoto di fondo juniores che si sono aperti a Eliat (Israele). Ad aprire le danze la 5 km femminile in acque libere sul Mar Rosso e le azzurre si sono subito messe in luce: Iris Menchini è la nuova Campionessa del Mondo al termine di una gara dominata in lungo e in largo con tanto di arrivo in solitaria. La 15enne della RN Spezia allenata da Simone Menoni si è imposta con il tempo di 1h00:44.6 surclassando l’ungherese Mira Szimcsak (1h01:01.2) e la statunitense Mariah Denigan (1h01:06.6). La ligure, già oro nei 200 dorso ai Criteria di Riccione, è partita fortissima fin dalla prima boa, poi in concomitanza del secondo passaggio si è voltata e si è accorta di avere staccato tutte, decidendo così di proseguire nella propria azione dominante.

Nella 7,5 km riservata invece alle ragazze di 16-17 anni sono arrivate due medaglie grazie a Giulia Berton (argento in 1h32:59.7) e Giulia Salin (bronzo in 1h33:00.8) che si sono dovute arrendere esclusivamente alla statunitense Chase Travis (1h32:02.8). Meno soddisfazioni al maschile. Tra gli juniores settimo posto per Luigi Galdieri (59:08.8) e undicesimo per Federico Mazzero (59:16.5), tra i ragazzi 16-17 arrivano il sesto posto di Andrea Filadelli (1h26:13.4) e il settimo di Davide Marchello (1h26:13.8).













Foto: FIN