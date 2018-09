Nuoto di fondo, Mondiali juniores 2018: italiani fuori dal podio nelle 10 km, vincono Brinegar e Ruiz Bravo

Non arrivano medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali juniores di nuoto di fondo in corso di svolgimento a Eilat (Israele). Dopo l’oro di Iris Menchini nella cinque chilometri, accompagnati dall’argento e dal bronzo di Giulia Berton e Giulia Salin sui 7,5 km, gli azzurrini erano impegnati nelle 10 km ma sono arrivati soltanto piazzamenti al di fuori del podio.

Tra gli uomini settima piazza per Nicola Roberto (1h51:03.04) e decimo posto per Emanuele Russo (1h51:10.04) nella gara vinta dallo statunitense Michael Brinegar (1h49:55.5) davanti al francese Enco Munoz Roldan (1h49:55.7) e al russo Kirill Dologov (1h50:00.4). Stessi piazzamenti dei connazionali anche per Carlotta De Mattia (1h58:55.8) e Silvia Ciccarella (2h00:22.3) nella gara femminile vinta dalla spagnola Paula Ruiz Bravo (1h57:21.9) davanti alla peruviana Maria Bramont Arias (1h57:24.2) e all’ungherese Reka Rohacs (1h57:26.3).