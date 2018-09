Nuoto, Coppa del Mondo Eindhoven 2018: Sarah Sjoestroem in grande spolvero, Jianjiahe Wang super negli 800 sl donne

Ultimi fuochi d’artificio nella vasca di Eindhoven (Olanda), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di nuoto. Nella piscina da 25 metri olandese grandi riscontri che vale la pena raccontare, funzionali a quel che sarà tra poco più di un mese in Cina per la rassegna iridata 2018 (vasca corta).

Una Sarah Sjoestroem in grande spolvero quella che si è vista nelle acque orange. La svedese ha timbrato il cartellino nei 100 farfalla e nei 100 stile libero, dettando legge nei confronti delle proprie avversarie. Nelle quattro vasche del delfino, la scandinava si è portata a casa la vittoria con il crono di 54″91 (primato della manifestazione) avvicinando il record del mondo da lei stesso detenuto (54″61). Una prestazione che le ha permesso di precedere la statunitense Keisi Dahlia (55″21) e la cinese Yufei Zhang (55″87). Nello stile libero, in rimonta, ha messo le mani davanti a tutte con il tempo di 51″21. In seconda e terza piazza la coppia olandese formata da Ranomi Kromowidjojo (51″42) e da Femke Heemskerk (51″73).

Rimanendo nel settore femminile, gli 800 stile libero hanno confermato il livello di eccellenza della cinese Jianjiahe Wang. La nuotatrice asiatica, dopo aver incantato tutti nei 400 sl, si è ripetuta nella doppia distanza, ottenendo il record del mondo giovanile di 8’03″88. Un tempo spaziale che certifica le qualità della Wang. Sensibilmente distanziate la statunitense Leah Smith (8’15″42) e la russa Anna Egorova (8’21″83). Quarta la detentrice del primato mondiale della distanza Mireia Belmonte (8’22″28). Spostandoci nella gare maschili, eccezionale anche il riscontro del giapponese Daiya Seto che ha fatto suoi i 400 misti con il notevolissimo 3’57″25 (nuovo record di Coppa), incantando tutti in vasca. Niente da fare per il campione d’Europa a Glasgow David Verraszto (4’03″14) e per l’azero Maksym Shemberev (4’06″98).

Livello molto alto anche nei 200 dorso donne dove l’americana Kathleen Baker ha dato un ulteriore saggio delle sue qualità. Dopo aver vinto ieri i 100 metri, la nuotatrice degli States ha concesso il bis nelle otto vasche, terminando con l’ottimo crono di 2’00″85, dominando la prova dall’inizio alla fine. Si sono dovute accontentare dei restanti gradini del podio l’australiana Emily Seebohm (2’01″91) e l’ungherese Katinka Hosszu (2’03″76), in una gara dai contenuti tecnici alti. Nei 100 dorso uomini altro sigillo di Mitchell Larkin. L’australiano ha toccato per primo la piastra con il tempo di 50″08 battendo di pochissimi centesimi il sempre bello da vedere nipponico Ryosuke Irie (50″22). Terza piazza per il russo Grigory Tarasevich (50″79). Crono di un certo valore anche nei 200 stile libero uomini dove lo statunitense Blake Pieroni ha vinto con un ottimo 1’41″83, recuperando nell’ultimo 50 metri rispetto al sudafricano Chad Le Clos (1’42″20), autore di una gara coraggiosa come sempre. Terzo posto per il campione olimpico dei 400 sl Mack Horton (1’43″63).

Vittorie per la Hosszu nei suoi 200 misti donne (2’05″06), per la giamaicana Alia Atkinson nei 50 rana (29″18), per il brasiliano Nicholas Santos (22″08) nei 50 farfalla e per l’Olanda (1’38″64) nellav 4×50 mista mixed.













Foto: profilo twitter Sarah Sjoestroem