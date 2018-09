Nations League, Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini: “Per vincere bisogna fare gol, serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri

L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai.

Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e soprattutto per la prestazione esibita dai suoi ragazzi. Il Commissario Tecnico ha analizzato in maniera chiara la prova degli azzurri: “Gli errori si commettono, i ragazzi hanno comunque messo tutto quello che avevano. Per vincere bisogna fare gol, dobbiamo trovare dei rimedi“.

L’Italia infatti sembra non riuscire più a segnare su azione (contro la Polonia ci aveva pensato Jorginho su rigore) e questo sta diventando seriamente un problema: “Dobbiamo trovare soluzioni per arrivare al gol: non riusciamo a fare gol ed è un problema da risolvere”. Le criticità sono dovunque anche al fatto che molti dei giocatori scesi in campo hanno anche pochi minuti nelle gambe a certi livelli: “Quando un ragazzo è giovane e non gioca ad alti livelli e poi ci arriva è ovvio che ha delle difficoltà“.

Ai microfoni della Rai ha parlato anche Giacomo Bonaventura che ha chiuso con la fascia di capitano: “Questa è una sconfitta che ci dà un grande dispiacere, abbiamo cercato di metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Ora c’è da lavorare, da giocare insieme, bisogna trovare il giusto modo di giocare per ottenere dei risultati. Questa squadra ha delle qualità per fare bene. Con Cristiano Ronaldo il Portogallo è sicuramente più forte, questa sera l’italia non ha fatto una pessima partita ma io comunque non ho visto grandi differenze tra le due squadre“.

Manuel Lazzari è stato uno dei peggiori in campo: “Mi immaginavo un esordio diverso, abbiamo affrontato un avversario forte ed è un peccato non portare a casa dei punti. Siamo stati puniti per un contropiede, è un vero peccato. Possiamo migliorare con tanto lavoro, oggi abbiamo giocato a ritmi alti. Un punto fuori casa sarebbe andato bene“.

Simone Zaza ha giocato da esterno ma ha faticato a incidere: “Contro una squadra forte abbiamo giocato bene, a tratti abbiamo anche dominato e abbiamo avuto delle occasioni. Ovviamente se non si fa gol è difficile vincere o pareggiare le partite“.













Foto: lev radin / Shutterstock.com