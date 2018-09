Calcio, Nations League 2018-2019: Germania-Francia 0-0. Finisce a reti inviolate la prima sfida della Serie A

Reti bianche nel primo grande match della Nations League di calcio: Germania-Francia termina 0-0. Nel Gruppo 1 della Serie A della competizione poche emozioni nei primi 90 minuti. Domani tocca all‘Italia: potrebbero essere gli azzurri a siglare la prima rete della massima serie del nuovo torneo europeo per selezioni nazionali.

Questa sera da una parte Low non cambia più di tanto, mettendo Goretzka al posto di Ozil, che dopo la disfatta dei Mondiali di Russia ha detto addio alla Nazionale, mentre Deschamps conferma tutti i dieci giocatori di movimento della finale di Mosca che ha consegnato la Coppa del Mondo ai “Galletti“, cambiando soltanto il portiere ed inserendo Areola al posto dell’infortunato Lloris.

Il format della competizione, con gironi da tre e la retrocessione dell’ultima classificata, forse spinge a coprirsi più che a spingere, e così il primo tempo a Monaco di Bavera è soporifero, se si eccettua una bella parata di Neuer su colpo di testa di Giroud poco dopo la mezz’ora.

Nella ripresa invece i campioni del mondo spariscono dal campo e salgono in cattedra i padroni di casa: Areola si supera in almeno tre occasioni su Reus, Ginter ed Hummels e salva il risultato. Ai punti avrebbero meritato di più i tedeschi, per quanto mostrato nella seconda parte di gara, chissà che ora l’Olanda, nobile decaduta, non sia la sorpresa di questo raggruppamento.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Influential Photography Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it