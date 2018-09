Hockey ghiaccio, Champions League 2019: storico HC Bolzano! Helsinki piegata ai rigori. Terzo successo consecutivo per gli altoatesini

L’HCB Alto Adige Alperia conquista un terzo successo consecutivo storico in Champions Hockey League 2018/2019. Il match di ritorno contro Helsinki, disputato nella capitale finalndese, ha decretato il vincitore soltanto dopo una lunga serie di shoot-out, con il risultato complessivo di 2-1 a favore dei Foxes.

Primi 20 minuti dell’incontro a reti bianche, ma non privo di emozioni: i biancorossi inizialmente soffrono in inferiorità numerica, in seguito invece la formazione italiana cambia marcia e trova due importanti occasioni per sbloccare il punteggio, ma il risultato rimane stabile sullo 0-0. Tuttavia a passare in vantaggio, come accaduto domenica scorsa, sono proprio gli avversari degli altoatesini grazie alla siglatura di Teemu Eronen trascorsi appena 1’25” dall’inizio della seconda frazione. Pesantissima la rete di Ivan Deluca al 32’, che permette alla compagine altoatesina di giungere all’ultima pausa dei tempi regolamentari in parità (1-1).

Il punteggio non varia nella terza frazione di gioco, la situazione si stabilizza e le due squadre pensano già ai supplementari e agli eventuali rigori. Questi ultimi si rivelano decisivi dopo ben 12 tentativi. Massimo Carrozza è l’unico a mettere il disco nel sacco, accompagnando così la propria compagine alla terza vittoria in altrettante partite.

In classifica dunque l’HC Bolzano rimane al comando con 7 punti, pari merito con la svedese Skelleftea (quest’ultima ha sconfitto il GKS Tychy 6-2); terzo posto per Helsinki con 4 punti, ancora a zero invece il GKS Tychy. Prossimo incontro domenica 8 settembre contro i vice-campioni di Svezia in trasferta.













Foto: Carola Semino