Calcio, amichevole Under21: Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio: “Mi aspettavo delle risposte diverse”

L’Italia under 21 di calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale.

Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo voluto. Non abbiamo avuto molto il dominio del gioco, abbiamo perso le misure. Nel primo tempo siamo mancati negli ultimi 30 metri dove in alcune situazioni non abbiamo trovato la giusta giocata“.

Italia sovrastata soprattutto nella zona mediana del campo: “Quando non ci sono geometrie, non ci sono passaggi corretti si perdono le distanze e si perde fiducia ed è quello che è accaduto oggi. E’ normale che a settembre abbiamo grosse difficoltà. Sapevamo di incontrare una squadra del genere“.

Un amaro boccone da mandare giù per l’allenatore degli azzurrini: “Spiace perché non fa piacere perdere. Mi aspettavo delle risposte diverse ma forse, ripeto, quando si provano dei giocatori diversi ti danno l’opportunità di valutare se sono all’altezza di un calcio internazionale“.













Foto: Dziurek Shutterstock.com

