Nations League 2019, Portogallo-Italia. Quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Lunedì 10 settembre si giocherà Portogallo-Italia, seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri sfideranno i Campioni d’Europa privi però di Cristiano Ronaldo: la nostra Nazionale andrà a caccia di una preziosa vittoria in trasferta dopo aver affrontato la Polonia allo Stadio Dall’Ara di Bologna. I ragazzi di Roberto Mancini cercano pian piano di ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: la strada è particolarmente difficile ma non bisogna perdersi d’animo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Italia, Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.