Nations League 2019, Portogallo-Italia. Programma, orari e tv

Lunedì 10 settembre si giocherà Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale volerà a Lisbona per affrontare i Campioni d’Europa, privi però di Cristiano Ronaldo che ha preferito concentrarsi sulla Juventus. Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo in rimonta contro la Polonia, se la dovranno vedere con i lusitani che invece faranno il proprio debutto nella neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’intento di aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio.

I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno palesato delle importanti difficoltà a Bologna e ora cercheranno una vera e propria impresa in trasferta: serve portare a casa dei punti importanti se si vorrà continuare a inseguire il primo posto nel girone e la qualificazione alla Final Four. Tra l’altro ci sarà da rivedere la formazione visto che Balotelli e Insigne non hanno convinti al pari di Gagliardini, Romagnoli e Jorginho.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia

PORTOGALLO-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: thelefty / Shutterstock.coma