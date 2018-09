MotoGP, GP San Marino Misano 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 8 settembre si disputano le qualifiche del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Misano. Giornata molto importante, si assegnerà l’ambita pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domani: sul tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli si preannuncia grande spettacolo con anche il rischio pioggia che potrebbe complicare ulteriormente il turno.

Andrea Dovizioso sembra essere il grande favorito della vigilia dopo quanto visto durante le prove libere, le Ducati possono piazzare la doppietta visto anche l’ottimo stato di forma di Jorge Lorenzo ma attenzione al solito Marc Marquez che vuole chiudere i conti in ottica iridata e a Valentino Rossi che cerca una magia di fronte al proprio pubblico.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle qualifiche del GP San Marino Misano 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 8 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

QUALIFICHE GP SAN MARINO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e diretta streaming sul sito di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Valerio Origo